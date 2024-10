Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: 20-Jährige muss in einwöchigen Dauerarrest

Hauptbahnhof Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 16. Oktober 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 18:25 Uhr eine junge Frau im Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der anschließenden Überprüfung ihrer Personalien im polizeilichen Informationssystem wurde bekannt, dass jene 20-Jährige per Haftbefehl vom Amtsgericht Wetter gesucht wurde. Im März dieses Jahres verurteilte sie das Amtsgericht Duisburg wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung, jedoch hielt sie sich nicht an die Auflage, sich einer Drogenberatung zu unterziehen. Demnach sollte die Heranwachsende einen einwöchigen Dauerarrest verbüßen. Die Verurteilte hat sich auf die ergangene Arrestantrittsladung nicht gestellt. Folglich erließ das oben genannte Gericht im September den Haftbefehl. Er wurde ihr durch die Bundespolizisten eröffnet. Sie wurde fest- und mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg genommen. Im Rahmen der polizeilich notwendigen Maßnahmen klagte die Gesuchte über starke Kopfschmerzen. Zudem habe sie in der vorherigen Nacht Drogen konsumiert. Ein verständigter Rettungswagen war kurze Zeit später vor Ort und brachte die Deutsche, unter polizeilicher Begleitung, in ein nahegelegenes Krankenhaus zur medizinischen Kontrolle. Nach Beendigung dieser verblieb die Heranwachsende im polizeilichen Gewahrsam und wurde am Donnerstag, den 17. Oktober 2024 in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

