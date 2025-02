Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in Daxlanden - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Samstag in ein Wohnhaus in Karlsruhe-Daxlanden ein.

Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen gelangten die Einbrecher zwischen 19:40 Uhr und 23:30 Uhr über eine aufgehebelte Balkontür in das Innere der Wohnung in der Agathenstraße. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Diebe sämtliche Räume und flüchteten anschließend unerkannt.

Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu wenden.

Silke Gehrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell