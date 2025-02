Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Auto kollidiert mit Straßenbahn - Ein Verletzter

Duisburg (ots)

Auf der Ruhrorter Straße sind am Dienstagmittag (25. Februar, 12 Uhr) ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Eine Zeugin berichtete den alarmierten Polizisten, dass der 78-jährige BMW-Fahrer von einer Grundstücksausfahrt eines Fitnessstudios in den fließenden Verkehr einbiegen wollte. Beim Linksabbiegen nahm der Senior der Straßenbahn die Vorfahrt und kollidierte mit ihr. Rettungssanitäter kümmerten sich um den Duisburger, ehe er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

