Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Anruf von falschem Bankmitarbeiter - EC-Karte samt PIN abgeknöpft

Duisburg (ots)

"Hallo. Hier ist Herr Sommer. Ich bin Mitarbeiter Ihrer Bank!" Mit diesen Worten meldete sich am Montagvormittag (24. Februar, 10 Uhr) ein Trickbetrüger via Telefon bei einem 96-Jährigen aus Duissern. Der Unbekannte gaukelte dem Senior eindringlich vor, dass er aufgrund von Sicherheitsbedenken seine Bankkarte abgeben müsse. Kurze Zeit später klingelte ein Mann an der Tür des 96-Jährigen an der Hansastraße und nahm die EC-Karte samt PIN-Nummer in Empfang. Die Tochter des Seniors bemerkte im Laufe des Tages, dass Bargeld vom Konto ihres Vaters abgebucht wurde. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den EC-Karten-Abholer gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei warnt: Geben Sie ihre EC-Karte nicht aus der Hand und verraten Sie niemandem Ihre PIN-Nummer. Echte Bankmitarbeiter fragen niemals nach Ihrer PIN. Mehr Informationen zu der perfiden Masche gibt es hier: https://duisburg.polizei.nrw/falschbankmitarbeiter

