Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Duisburg (ots)

Am Samstagnachmittag (22. Februar, 14:26 Uhr) informierte eine Zeugin die Duisburger Polizei über einen Verkehrsunfall in der Neumühler Straße. Beim Eintreffen der Beamten an der Unfallörtlichkeit wurde ein gestürzter Motorradfahrer (38) gerade vom Rettungsdienst behandelt. Zeuginnen gaben an, dass ein grauer Ford von der Neumühler Straße nach links abbiegen wollte und dabei den Kradfahrer übersehen habe.

Das grüne Krad sei daraufhin in den Ford Transit gekracht und der Fahrer auf die Straße gefallen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Eine der Zeuginnen habe ihn mit Erste-Hilfe versorgt, bis der Rettungswagen eingetroffen sei. Der Kradfahrer war nicht ansprechbar und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt nicht in Lebensgefahr. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell