Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Illegaler Handel mit Betäubungsmitteln

Duisburg (ots)

Am frühen Donnerstagabend (20. Februar, 17:30 Uhr) informierte ein aufmerksamer Zeuge die Duisburger Polizei über eine Betäubungsmittelübergabe in der Schifferstraße. Die Beamten konnten an der Örtlichkeit einen Mann (34) in seinem Auto antreffen, auf den die Beschreibung des Zeugen passte.

Zunächst verweigerte der 34-Jährige eine Durchsuchung seines Fahrzeugs. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg konnte bei der zuständigen Richterin beim Amtsgericht Duisburg ein mündlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. Dabei fanden die Beamten eine große Menge an Betäubungsmitteln und durchsuchten darauf auch seine Wohnung. Dort fanden die Polizisten und Polizistinnen mithilfe eines Spürhundes noch weitere Betäubungsmittel sowie eine verbotene Waffe und stellten alles sicher. Der Tatverdächtige muss sich nun mit Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell