POL-SO: Einbruch in Second-Hand-Warenhaus

Geseke (ots) - In der Straße "Auf den Strickern" in Geseke ist am Freitagmorgen zwischen 09:25 - 11:07 Uhr eingebrochen worden. Ein zunächst unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zum Haus, indem er sich einen am Haus deponierten Schlüssel nahm. Damit konnte er die Türen aufschließen und alle Räume durchsuchen. Ein Nachbar, der zufällig vorbeikam um mit dem Hund der Hausbesitzer Gassi zu gehen, entdeckte die ...

mehr