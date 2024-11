POL-SO: Wohnungseinbruch

Anröchte (ots) - Am vergangenen Samstagmorgen (16.11.) begaben sich Feuerwehr und Polizei gegen 06:30 Uhr zu einem Brandgeschehen an der Brückenstraße in Anröchte. Ein vor einem Wohnhaus abgestelltes Elektrofahrzeug des Herstellers Renault war in Brand geraten und stand in Vollbrand. Unter Mitwirkung eines Abschleppunternehmens wurde das Fahrzeug mit einem Stapler ...

mehr