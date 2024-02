Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (20.02.2024) Außenspiegel an mehreren Fahrzeuge an der Neckarstraße abgebrochen. Ein 39 Jahre alter Autobesitzer bemerkte gegen 00.30 Uhr den fehlenden Außenspiegel an seinem Fahrzeug. Bei der Überprüfung der weiteren Fahrzeuge stellten die Polizeibeamten acht weitere Autos fest, an denen die Außenspiegel beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell