Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Raub auf Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Duo raubte am Dienstagmittag (18. Februar, 12:35 Uhr) ein Geschäft an der Jägerstraße aus und ergriff samt Beute rennenderweise die Flucht über die belebte Fußgängerzone in Richtung Alleestraße. Die Täter bedrohten zuvor einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und verletzte diesen. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die zwei Männer sollen dunkel gekleidet und maskiert gewesen sein.

Zeugen die Hinweise zur Tat oder zum Fluchtweg geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell