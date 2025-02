Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Drei Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Duisburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19. Februar, 04:45 Uhr) meldete ein Zeuge einen Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Dahlstraße. Er habe gehört, wie mehrere Personen die Haustür aufgetreten und sich leise im Hausflur unterhalten hätten. Als die Beamten eintrafen, konnten sie drei männliche Personen (22, 23, 39) feststellen. Diese hatten bereits diverse Wohnungstüren aufgebrochen und die leerstehenden Wohnungen durchsucht.

Bei der Personenkontrolle wurde bei keinem von ihnen Diebesgut gefunden. Da alle Tatverdächtigen angaben, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen, entnahm der diensthabende Arzt auf richterliche Anordnung eine Blutprobe. Die Männer bulgarischer und libanesischer Herkunft müssen sich nun mit Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell