POL-DU: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Duisburg (ots) - Im Duisburger Norden kam es in den Stadtteilen Hamborn, Marxloh und Neumühl in den vergangenen zwei Monaten vermehrt zu Pkw-Aufbrüchen. Ein Verdächtiger konnte jetzt gefasst werden. Ein aufmerksamer Zeuge rief in der Nacht zum Dienstag (18. Februar, gegen 0:30 Uhr) die Polizei, weil er einen Alarm auf einem Parkplatz an der Elisabethstraße hörte. ...

