FW Wathlingen: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Großmoor 2025 - Rückblicke, Wahlen und Ehrungen

Großmoor (ots)

Am 25.01.2025 eröffneten Ortsbrandmeister Frank Oliver Stantze und seine Stellvertreterin Antje Schworm die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Großmoor um 19:30 Uhr. Sie konnten neben zahlreich erschienenen Aktive, ehemaligen Aktiven und fördernden Mitgliedern auch viele Ehrengäste begrüßen. Unter anderem folgten die Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer, die Bürgermeisterin der Gemeinde Adelheidsdorf Heike Behrens, der stellvertretende Kreisbrandmeister Willi Lucan, der Gemeindebrandmeister Axel Kernbach und dessen Stellvertreter Daniel Domas-Narjes der Einladung.

Zu Beginn der Veranstaltung hielten Frank Oliver Stantze und Antje Schworm den Jahresbericht für 2024. Die Ortsfeuerwehr Großmoor verfügt über 44 aktive Einsatzkräfte, 9 ehemalige Aktive, 14 Jugendliche und 215 fördernde Mitglieder. Im vergangenen Jahr arbeitete die Ortsfeuerwehr Großmoor 15 Einsätze ab; hierunter unter anderem fünf Rettungsdienst-, zwei Brand- und vier Hilfeleistungseinsätze. Besonders hervorzuheben war der Zugunfall am Bahnübergang Jägerheide im Juli und mehrere größere Übungen. Für die geleisteten Stunden und das überdurchschnittliche Engagement bedankten sich die Ortsbrandmeister herzlichst.

Im Anschluss standen insgesamt sechs Wahlen an. Volker Manns wurde zum Kassenprüfer und Kai Schworm zum Gerätewart gewählt. Auch wurden vier Funktionsträger in ihren Ämtern bestätigt. Tobias Pfeiffer wurde als Kassenführer, Marco Hinrichs als Schriftführer, Tom Schrader als Atemschutzbeauftragter und Maik Großmann als Sicherheitsbeauftragter wiedergewählt.

Auch Beförderungen und Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Veranstaltung. So wurde Ben Schrader zum Oberfeuerwehrmann, Tom Schrader zum Hauptfeuerwehrmann und Antje Schworm zur Oberlöschmeisterin befördert. Kai Eitzert und Tobias Pfeiffer erhielten für jahrelange engagierte Arbeit das Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25-jährige Dienste. Joachim Hinterthaner und Derek Menrich erhielten ebenfalls diese Ehrung, allerdings für bereits 40-jährige geleistete Dienste. Marco Hinrichs erwartete eine besondere Ehre. Ihm wurde für jahrelange aktive Mitarbeit in der Orts- und in der Samtgemeindefeuerwehr das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbandes verliehen.

Zum Ende der Veranstaltung richteten die Gäste Grußworte an die Anwesenden. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Will Lucan bedankte sich für die stets gute Zusammenarbeit vor allem auf Kreisebene und freute sich über das immer stärker werdende Gemeinschaftsgefühl. Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer dankt besonders der geleitsteten Arbeit innerhalb der Samtgemeinde und die herausragenden Jugendarbeit. Gemeindebrandmeister Axel Kernbach zeigte sich beeindruckt von der ungebrochenen Einsatzbereitschaft auf allen Ebenen der Feuerwehr. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Adelheidsdorf Heike Behrens hob vor allem die geleistete Arbeit für die Dorfgemeinschaft hervor. Alle Gäste blickten erfreut auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Nach dem die Tagesordnung abgearbeitet wurde, schlossen Frank Oliver Stantze und Antje Schworm die Veranstaltung um 22:10 Uhr.

Text: Dominik Völz, Fachberater Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Frewillige Feuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell