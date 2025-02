Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Mehrere Pkw-Aufbrüche im Duisburger Norden - Verdächtiger gefasst

Duisburg (ots)

Im Duisburger Norden kam es in den Stadtteilen Hamborn, Marxloh und Neumühl in den vergangenen zwei Monaten vermehrt zu Pkw-Aufbrüchen. Ein Verdächtiger konnte jetzt gefasst werden.

Ein aufmerksamer Zeuge rief in der Nacht zum Dienstag (18. Februar, gegen 0:30 Uhr) die Polizei, weil er einen Alarm auf einem Parkplatz an der Elisabethstraße hörte. Als der Duisburger nach dem Rechten schaute, flüchtete eine Person. Die Beamten stellten vor Ort eine eingeschlagene Scheibe an einem Opel fest. Das Handschuhfach stand offen und wurde augenscheinlich durchwühlt.

Im Rahmen der nächtlichen Streife (1:50 Uhr) fiel den Einsatzkräften ein verdächtiger Mann im Kreuzungsbereich Duisburger Straße / Gartenstraße auf. Er passte auf die Personenbeschreibung von einem weiteren Pkw-Aufbruch, der sich bereits am 16. Februar an einer Kfz-Werkstatt auf der Duisburger Straße ereignete. Die Beamten kontrollierten den Mann und fanden bei ihm u. a. ein Klappmesser, Pfefferspray, eine Frauenbrille, In-Ear-Kopfhörer der Marke Sentry, Parfum, eine Stirnlampe der Marke Ansmann, eine Musikbox der Marke Teufel, eine graue Kette mit einem Kreuzanhänger und Bargeld. Sie stellten sämtliche Sachen sicher. Da sich der bis dato Unbekannte nicht ausweisen konnte, brachten sie ihn zwecks Identitätsfeststellung zur Wache.

Der 20-jährige Rumäne muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Ob er auch für den Pkw-Aufbruch an der Elisabethstraße oder auch weitere Aufbrüche verantwortlich sein könnte, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Die Beamten bitten in dem Zusammenhang, dass sich betroffene Bürgerinnen und Bürger mit einer Auflistung der entwendeten Sachen an das Kriminalkommissariat 34 wenden. Sollte es sich zudem bei dem sichergestellten, vermeintlichen Diebesgut um Gegenstände aus einem Pkw-Aufbruch handeln, die als Eigentum von geschädigten Personen identifiziert werden können, mögen sich die betroffenen Besitzer mit dem KK 34 in Verbindung setzen (Rufnummer 0203 2800). Zur Verifizierung des Eigentums wird ein entsprechender Nachweis, z. B. ein Kaufbeleg benötigt.

