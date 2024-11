Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstag war ein Autofahrer, kurz nach 16.30 Uhr, auf der Bundesstraße 84 aus Richtung Gräfentonna in Richtung Schönstedt unterwegs. Als er sich auf Höhe eines auf dem Beschleunigungsstreifen haltenden Fahrzeuges befand, fuhr dieses auf die Fahrbahn, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt in Richtung Schönstedt fort. Am Pkw des Geschädigten entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet nun um Zeugen. Vor dem Unfall sollen bereits einige Fahrzeuge an dem auf dem Beschleunigungsstreifen befindlichen Fahrzeug vorbeigefahren sein. Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0286535

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell