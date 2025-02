POL-DU: Hamborn: Junge auf Schulweg verletzt - Zeugensuche

Duisburg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19. Februar, 04:45 Uhr) meldete ein Zeuge einen Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Dahlstraße. Er habe gehört, wie mehrere Personen die Haustür aufgetreten und sich leise im Hausflur unterhalten hätten. Als die Beamten eintrafen, konnten sie drei männliche Personen (22, 23, 39) feststellen. Diese hatten bereits diverse Wohnungstüren aufgebrochen und die ...

