Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Falscher Handwerker entwendet Bargeld und Schmuck - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20. Februar, 14:44 Uhr) rief ein 86-Jähriger die Beamten der Duisburger Polizei in die Steinstraße. Er schilderte, dass ein bisher unbekannter Täter sich als Wasserwerker ausgegeben und sich so Zugang zu seiner Wohnung verschafft habe. Dort habe er den Senior aufgefordert, sich ins Bad zu begeben, um die Heizung aufzudrehen, während er die Rohre kontrollieren wolle. Als der 86-jährige Duisburger aus dem Bad kam, entfernte sich der fremde Mann fluchtartig aus dessen Wohnung. Als der Senior dann nach seinen Wertsachen schaute, fiel ihm auf, dass Schmuck sowie eine dreistellige Summe Bargeld fehlten.

Er beschrieb den Mann wie folgt: circa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, Bart, graue Mütze und vermeintliche Arbeitskleidung.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wenn Sie Angaben zu dem Verdächtigen machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

