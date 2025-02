Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Heuballen in Scheune in Brand geraten

Northeim (ots)

Moringen OT Lutterbeck, Hauptstraße, Sonntag, 23.30 Uhr

LUTTERBECK (Wol) - Unbekannte Brandursache.

Am Sonntag gegen 23.30 Uhr kam es zu einem Brand von einem Heuballen. Der Heuballen war in einer Scheune in der Hauptstraße in Lutterbeck gelagert. Durch den Brand des Ballens wurde die Scheune ebenfalls beschädigt. Insgesamt kam es zu einem geschätzten Gesamtschaden von 200 Euro.

Die Brandursache ist aktuell unbekannt. Ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell