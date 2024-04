Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte berauben 13-Jährigen/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am vergangenen Samstag, 20. April 2024, einen Jugendlichen auf dem Flohmarkt an der Willy-Brandt-Allee in Gelsenkirchen-Erle beraubt. Der 13-Jährige war dort mit Freunden unterwegs, als er von vier oder fünf Jugendlichen gegen 10.20 Uhr bedrängt wurde. Einer von ihnen entriss ihm schließlich den Rucksack. Die Tatverdächtigen flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung, der Geschädigte rief die Polizei. Eine unmittelbare Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Haupttatverdächtige ist etwa 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat längere schwarze Haare, die unter einer weißen Baseballmütze hervorschauten. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell