Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall, PKW fährt gegen Hauswand

Einbeck (ots)

Einbeck, Altendorfer Straße/Neue Straße

Sonnabend,08.02.2025, 06.30 Uhr

Einbeck , bit

Am Samstag, gegen 06.30 Uhr, ereignete sich in der Altendorfer Straße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein schwarzer Kleinwagen kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausecke. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell