POL-NOM: Auffahrunfall wegen eines Hindernisses auf der Fahrbahn

Uslar (ots)

Uslar, 07.02.2025, 07:30 Uhr

USLAR (Liek.)

Am 07.02.2025 um 07:30 Uhr musste ein 46-jähriger PKW-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil auf der B241 zwischen Gierswalde und Bollensen abrupt bremsen und anhalten, da ein Hindernis auf der Fahrbahn lag. Ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Hardegsen fuhr dahinter und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zu einem Unfall kam. Es entstand Sachschaden an beiden PKW in einer geschätzten Höhe von insgesamt 3500EUR.

