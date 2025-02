POL-NOM: Verdacht des Diebstahls von gelben Säcken

Uslar (ots) - USLAR - SOHLINGEN, Uslarer Straße, zwischen dem 05.02.2025, 17:20 Uhr und dem 06.02.2025, 08:10 Uhr Unbekannte Täter brachen die Haustür des leerstehenden Einfamilienhauses auf und durchsuchten das Gebäude. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar. Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

