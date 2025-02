POL-NOM: Diebstahl

Northeim (ots) - Northeim, Mühlenbreite, Donnerstag, 06.02.2025, 10.50 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag gegen 10.50 Uhr führte eine Streife der Polizei Northeim eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 37-jährigen Mann aus England durch. Der Mann befuhr mit einem Auto die Northeimer Mühlenbreite. Bei der Kontrolle konnte der in England lebende Mann keinen Führerschein aushändigen. Er gab jedoch an, dass er im ...

mehr