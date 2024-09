Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Moerser Kirmes aus verlief polizeilicher Sicht insgesamt friedlich

Polizei zieht erste Bilanz

Moers

Die Moerser Kirmes verlief aus polizeilicher Sicht - auch verglichen mit den Vorjahren - insgesamt sehr friedlich.

Die polizeiliche Präsenz und der Kontrolldruck, auch verstärkt durch Kräfte der Bereitschaftspolizei, wurde noch einmal deutlich erhöht.

Es gab einzelne Straftaten, insbesondere Körperverletzungsdelikte. Zudem stellten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten bei hunderten Kontrollen einige gefährliche Gegenstände sicher. Die zuvor angekündigten anlassunabhängigen Kontrollen, im Rahmen der sogenannten "strategischen Fahndung", wurden konsequent umgesetzt. Allein am letzten Kirmestag kontrollierten die eingesetzten Kräfte ca. 250 Personen.

Insgesamt wurden 18 Strafverfahren und 6 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, knapp 90 Platzverweise erteilt und mehrere gefährliche Gegenstände sichergestellt. Die Bilanz der Strafverfahren ist nicht abschließend, da erfahrungsgemäß auch im Nachgang zur Kirmes noch Strafanzeigen erstattet werden können.

Zu zwei nennenswerten Vorfällen kam es an den ersten beiden Kirmestagen.

Kurz vor Ende des ersten Kirmestages kam es zu einem Vorfall im Bereich Neumarkt / Steinstraße, als gegen 23.45 eine 47-jährige Schaustellerin aus Lippstadt am Neumarkt mit ihrem PKW in den abgesperrten Veranstaltungsbereich fahren wollte. Ein 51-jähriger Security-Mitarbeiter stellte sich ihr in den Weg, um sie zu stoppen. Als die Frau trotzdem weiterfuhr kam es zum Zusammenstoß mit dem Security-Mitarbeiter. Danach kam es noch zu einem Körperverletzungsdelikt. Verletzt wurde letztlich niemand. Die 47-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Am späten Samstagabend, gegen 22.50 Uhr, hielt sich ein erheblich alkoholisierter 34-jähriger Mann aus Rheinberg mit mehreren Bekannten auf einem Bahnsteig am Bahnhof Moers auf, um nach Rheinberg zu fahren. Hier geriet er mit einer anderen Personengruppe (ca. 10 Jugendliche) an einander, die sich auf einem anderen Bahnsteig aufhielten. Im Verlauf der Streitigkeiten lief der 34-Jährige über die Gleise zu der anderen Gruppe. Als er auf den Bahnsteig hoch klettern wollte trat ein bislang Unbekannter dem 34-Jährigen ins Gesicht. Der erlitt leichte Verletzungen. Die Gruppe verließ nach dem Vorfall das Bahnhofsgelände und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Das Einsatzkonzept sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Veranstalter Moers-Marketing und dem Sicherheitsdienst hat sich aus Sicht der Polizei bewährt.

