POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mutmaßliche Tatverdächtige nach Tötungsdelikt in Voerde festgenommen

Duisburg (ots) - Ein 54-jähriger Duisburger befuhr am Donnerstagmorgen (20. Februar, 8 Uhr) die Duisburger Straße, als plötzlich in Höhe der Amsterdamer ein Junge die Straße querte und es zur Kollision kam. Der Autofahrer bremste, hielt an, stieg aus und fragte nach dem Befinden des ca. 14 Jahre alten Jungens. Dieser tätigte eine beleidigende Äußerung, ergriff die Flucht und stieg in die Straßenbahn mit der Linie ...

