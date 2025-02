Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Schüsse aus Schreckschusswaffe - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei bislang Unbekannte sollen sich am Freitagabend (21. Februar, gegen 22:10 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung auf der Bronkhorststraße verschafft haben. Einer der Männer habe dann mit einer Schreckschusswaffe auf den 50-jährigen Bewohner gezielt. Der Duisburger blieb unverletzt. Das Duo sei daraufhin fußläufig über den Frankenplatz bis zur Karolinenstraße geflüchtet, wo es in kleines, weißes Auto gestiegen sein soll. Auf dem Weg dorthin seien Schüsse in die Luft abgegeben worden. Auf dem Fahrersitz habe eine weitere männliche Person gewartet. Der Pkw sei dann in Richtung Bahnhofstraße gefahren. Die alarmierten Polizisten stellten Munition sicher.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen zu den Flüchtigen sowie zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem weißen Auto oder den unbekannten Männern machen können. Das Duo, welches in der Wohnung war, wird wie folgt beschrieben: Unbekannter 1: etwa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, korpulente Statur, schwarze Maskierung, dunkelblaue, enge Jeans, schwarze Jacke Unbekannter 2: etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, dünne Statur, kurze, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, grüne Jacke, helle Hose

Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

