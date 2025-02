BPOLI PW - GdpD POM: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Greifswald (ots) - Eine 61- jährige Frau aus Jüterbog reiste am Wochenende mit dem Regionalexpress 3308 Richtung Stralsund. In Bernau stieg sie aus und vergaß dabei im Zug ihre Handtasche. In der Handtasche befanden sich fast 700,- Euro an Bargeld, ein Mobiltelefon, Personalausweis, Krankenkassenkarte sowie weitere persönliche Gegenstände Eine Streife der ...

mehr