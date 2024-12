Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hakenkreuz und linksextreme Farbschmierereien an Stadtgebäuden | Staatsschutz ermittelt

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstag, 14. Dezember, 21 Uhr und Montag, 16. Dezember, 7 Uhr an dem Schulgebäude der Gesamtschule Rheydt Mülfort an der Realschulstraße Fensterscheiben, Mülleimer und das Mauerwerk mit Farbe beschmiert. Dabei handelt es sich unter anderem um Parolen und Symbole mit linksextremen und polizeifeindlichen Bezügen.

In einem anderen Fall meldete ein Zeuge der Polizei am Montagmorgen, 16. Dezember, gegen 10.30 Uhr Farbschmierereien an der Mehrzweckhalle an der Eickener Straße. Dabei handelt es sich unter anderem um zwei Hakenkreuzsymbole.

Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach hat Ermittlungen unter anderem wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

In beiden Fällen, bitten die Ermittler Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Urhebern der Schmierereien machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (JL)

