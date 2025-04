Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Untergruppenbach: Unfall löst Kettenreaktion aus, mehrere Personen verletzt

Heilbronn (ots)

Am Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr, befährt der 24-jährige Fahrzeuglenker eines Nissan den linken Fahrstreifen der BAB A81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Nach der Anschlußstelle Weinsberg gerät dieser, aus bislang noch abschließend geklärter Ursache, in die Mittelleitplanke. Er wird von dieser abgewiesen, schleudert über alle Fahrstreifen und kollidiert im weiteren Verlauf mit dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Audi der 34-jährigen Fahrzeuglenkerin. Der Nissan durchschlägt die Leitplanke und kommt abseits der Fahrbahn in der Böschung zum Stehen. Der Audi schleudert nach der Kollision nach links über alle Fahrstreifen und kommt an der Mittelleitplanke zum Stehen. Ein 35-jährige BMW-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidiert mit dem Audi an der Mittelleitplanke und kommt selbst im Anschluss auf dem Standstreifen zum Stehen. Zwei weitere Fahrzeuge werden durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Insgesamt wurden 6 Personen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 160.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn war für die Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis 02.00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell