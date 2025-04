Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Rothemann - Einbruch in Wohnwagen - Werkzeuge entwendet - Messingröhren und Marienstatue entwendet

Fulda (ots)

Brand in Rothemann

Eichenzell. In der Hammelburger Straße in Eichenzell-Rothemann kam es am Dienstagmorgen (08.04.), gegen 7.15 Uhr, zu einem Zimmerbrand. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen wurden die Bewohner durch einen auslösenden Rauchmelder auf die Brandentstehung aufmerksam. Die Männer konnten das Haus glücklicherweise eigenständig verlassen. Einer von ihnen wurde jedoch durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und musste vor Ort medizinisch behandelt werden.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Während der Löschmaßnahmen war die Hammelburger Straße aufgrund der starken Rauchentwicklung bis etwa 9 Uhr gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 150.000 Euro.

Weshalb das Feuer ausbrach, ist aktuell unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlung. Derzeit gehen die Ermittler von einem technischen Defekt aus.

Einbruch in Wohnwagen

Fulda. Ein Wohnwagen des Herstellers "Knaus Tabbert", der auf einem Privatgrundstück in der Dieselstraße in Rodges stand, war Ziel unbekannter Täter. In einem bislang nicht bekannten Zeitraum brachen diese gewaltsam die Zugangstür auf und gelangten so ins Innere. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Der Einbruch in den Wohnwagen wurde am Montag (07.04.), gegen 9.45 Uhr, entdeckt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Werkzeuge entwendet

Dipperz. Eine Scheune im Dörmbacher Ring in Dörmbach war zwischen Mittwochabend (02.04.) und Freitagabend (04.04.) Ziel von Langfingern. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten vier Motorsägen sowie einen Akkuschrauber im Wert von schätzungsweise 2.500 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Messingröhren und Marienstatue entwendet

Fulda. Von einem Friedhof in der Hemmener Straße in Lüdermünd entwendeten Unbekannte zwischen Freitagabend (04.04.) und Montagmorgen (07.04.) Messingröhren im Wert von rund 150 Euro. Auch eine Marienstatue im Wert von rund 300 Euro wurde in diesem Zeitraum durch Unbekannte gestohlen. An zwei Gräbern entstand durch den Diebstahl Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell