POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Fulda

Verkehrsunfallflucht in Hünfeld - Zeugen gesucht!

Hünfeld. Am Montag (07.04.) ereignete sich gegen 16 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Hersfelder Straße in Hünfeld. Ein 18-Jähriger aus Hünfeld war mit einem schwarzen Skoda in Richtung Niedertor unterwegs. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen fuhr ein weißer Audi (SUV) von einer Grundstücksausfahrt auf die Hersfelder Straße auf, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Skoda-Fahrer kam. Der unbekannte Mann kam den Pflichten eines Unfallbeteiligten allerdings nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652 96580 in Verbindung zu setzen.

