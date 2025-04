POL-OH: Mehrere Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Fahrrad entwendet Rotenburg. Unbekannte entwendeten am Samstag (05.04.), zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr, von einem Fahrradträger ein Pedelec der Marke "Victoria" im Wert von rund 3.000 Euro. Der Fahrradträger war an einem schwarzen Ford angebracht, der zum Tatzeitpunkt in der Breitenstraße stand. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache ...

