Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec entwendet - Einbruch in Baucontainer - E-Scooter entwendet

Fulda (ots)

Pedelec entwendet

Petersberg. Unbekannte entwendeten am Freitag (04.04.), zwischen 13.15 Uhr und 13.35 Uhr, ein vor einem Einkaufsmarkt in der "Alte Ziegelei" gesichertes Fahrrad. Das Pedelec der Marke "Giant" (Talon E+3) hat einen Wert von rund 1.800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Baucontainer

Fulda. Zwischen Freitagabend (04.04.), gegen 18 Uhr, und Samstagmorgen (05.04.), gegen 9 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam zwei Baucontainer in der Dr.-Limbach-Straße. Aus diesen entwendeten sie ein Radio der Marke "Makita" sowie Getränke. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter entwendet

Fulda. Ein schwarzer E-Scooter der Marke "Brightway" im Wert von rund 320 Euro wurde am Freitagabend (04.04.), zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr, durch Unbekannte im Gallasiniring entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell