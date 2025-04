Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Rotenburg an der Fulda und Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer Rotenburg an der Fulda. Am Freitag, den (04.04.) kam es gegen 17:43 Uhr auf der Kreisstraße 63 zwischen Rotenburg-Wüstefeld und Rotenburg-Ellingerode zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus Bebra mit seinem Motorrad die K 63 aus Richtung Rotenburg-Wüstefeld kommend in Fahrtrichtung Rotenburg-Ellingerode. Ein 63-jähriger Mann aus Rotenburg fuhr mit seinem BMW in entgegengesetzter Richtung. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer auf die linke Fahrbahnseite und stürzte zu Boden. Sein Fahrzeug rutschte über die Fahrbahn in den BMW des Rotenburgers. An dessen PKW entstand geringfügiger Sachschaden. Der Motorradfahrer kam leicht verletzt neben der Fahrbahn zum Liegen. Er kam zur weiteren Abklärung seiner Verletzungen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden der Fahrzeuge beläuft sich auf mindestens 1.150 Euro

Bad Hersfeld - Am Samstag, (05.04.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 85-jähriger Bad Hersfelder mit seinem PKW Suzuki die Bundesstraße 62 von Bad Hersfeld in Fahrtrichtung Sorga. Auf Höhe Wilhelmshof kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, am PKW Suzuki entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 3.300 Euro.

