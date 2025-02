Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz an der Marienstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagvormittag (11.02., 11.11 Uhr) meldeten Zeugen einen auffällig erscheinenden Mann an den Fenstern einer Wohnung an der Marienstraße. Der Mann zeigte sich immer wieder mit einer Pistole in der Hand. Diese warf er noch vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Fenster. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe. Zuvor hatte er offensichtlich aus dem Fenster in den Innenhof des Hauses geschossen und einen Zeugen mit dem Geschoss getroffen, ohne ihn zu verletzen.

Ersten Erkenntnissen nach war der Mann alleine in der Wohnung. Es gab keine Hinweise auf eine weitere Bewaffnung des Mannes. Die Umgebung wurde abgesperrt. Anwohner wurden informiert.

Der 54-Jährige reagierte auf polizeiliche Ansprache nicht. Er schrie, drohte den Beamten und war auch im weiteren Verlauf den Einsatzes nicht zugänglich. Ein Spezialeinsatzkommando wurde angefordert. Der Gütersloher wurde gegen 15.00 Uhr unverletzt und alleine in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen. Gegen den Gütersloher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

