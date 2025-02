POL-GT: Einbrecher schmeißen Scheiben ein

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Donnerstagabend (06.01, 21.45 Uhr) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann einer Frau gegenüber auf einem Bahnsteig des Gütersloher Bahnhofs in schamverletzender Weise. Anschließend stieg er in einen Zug in Richtung Rheda-Wiedenbrück. Der Unbekannte ist ca. 60 Jahre alt und hat weiße Haare. Donnerstagabend trug er eine schwarze Jacke, eine graue Hose und ein Handtuch um die ...

mehr