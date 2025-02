Polizei Gütersloh

POL-GT: Sicherheitsberatung der Polizei Gütersloh auf der Baumesse - 07.-09. Februar 2025

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - An diesem Wochenende (07.-.09.02.) findet jeweils von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr die 24. Baumesse Rheda-Wiedenbrück im A2 Forum statt. Knapp 220 Aussteller präsentieren sich rund um das Thema Bauen. An allen drei Tagen werden die technischen Sicherheitsberater der Polizei Uwe Arlitt und Guido Baratella gemeinsam mit Bezirksdienstbeamten der Polizei Gütersloh an einem Messestand zum Thema Einbruchsschutz beraten.

Über eine allgemeine Beratung hinaus, gibt es auch die Möglichkeit einen Termin für eine persönliche Beratung in den eigenen Wohnräumen zu vereinbaren. Die Beratung ist in allen Fällen kostenlos! Sie sollen so in die Lage versetzt werden, ihr Haus bzw. ihre Wohnung wirkungsvoll gegen Einbrüche zu schützen. Einen positiven Nebeneffekt kann hierbei der Erhalt einer "Präventionsplakette" haben. Wird das Haus oder die Wohnung mit dem von der Polizei erstellten Sicherheitsstandards ausgestattet, erhält der Eigentümer eine solche Plakette und einzelne Hausratsversicherungen gewähren damit unter Umständen Rabatt auf die Versicherungsprämie. Über 1100 sogenannte Plakettenhäuser gibt es im Kreis Gütersloh. Damit liegt der Kreis deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt.

Zum Auftakt der Messe begrüßte Landrat Sven-Georg Adenauer interessierte Besucherinnen und Besucher an dem Stand in den Messehallen.

