POL-GT: Exhibitionist im Lutterwald

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstagnachmittag (06.02.,17.45 Uhr) zeigte sich ein vermeintlicher Jogger im Lutterwald in Gütersloh-Isselhorst in schamverletztender Weise. Zwei Joggerinnen bemerkten den Mann, welcher zuvor zweimal an den Frauen vorbeigelaufen war. Der Mann soll häufiger in dem Bereich unterwegs sein. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze kurze Laufjacke mit Kapuze und eine auffallend enge, weiß-silberne Leggings. Er ist ca. 170 cm groß.

Durch die Polizei konnte der Mann in der Umgebung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

