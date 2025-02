Polizei Gütersloh

POL-GT: 43-Jähriger flüchtet zu Fuß vom Unfallort

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Donnerstagmorgen (06.02., 04.36 Uhr) meldeten Zeugen einen verunfallten und stark beschädigten VW Caddy in einem Graben neben der Margarete-Windhorst Straße. Der Fahrer des Wagens befand sich nicht in der Nähe. Aufgrund der Beschädigungen an dem Auto war nicht auszuschließen, dass sich der Fahrer bei dem Zusammenstoß mit einem Baum verletzt hatte. Zur Suche nach dem Verletzten wurde ein Suchhund und eine Drohne der Feuerwehr bestellt. Unmittelbar danach wurde ermittelt, dass sich der Fahrer des Wagens nach dem Unfall eigenständig in einem Krankenhaus vorgestellt hatte. Der 43-jährige Versmolder stand unter Alkoholeinfluss. Durch den Unfall hatte er schwere Verletzungen erlitten. Aufgrund des Verdachts der Fahrt unter Alkoholeinfluss, wurden dem Fahrer im Krankenhaus Blutproben abgenommen. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall auf der Margarete-Windhorst Straße machen? Wer kann Hinweise zu der Fahrt des 43-Jährigen geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

