POL-GT: Radfahrerin stürzt bei überfrierender Nässe

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Ein 69-jährige Radfahrerin stürzte am Mittwochmorgen (05.02., 07.25 Uhr) auf der Straße Am Abrocksbach und verletzte sich dabei schwer. Ursächlich für den Sturz waren die an dem Morgen bestehenden Witterungsbedingungen, da vielerorts überfrierende Nässe für glatte Straßen und Wege sorgte. Die 69-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad, als sie die Straße stadteinwärts befuhr. Der anschließend eingesetzter Rettungsdienst brachte die Harsewinkelerin zur weiteren stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus.

