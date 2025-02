POL-GT: Einbruch an der Ottenheide

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Donnerstagnachmittag (06.02.,17.45 Uhr) zeigte sich ein vermeintlicher Jogger im Lutterwald in Gütersloh-Isselhorst in schamverletztender Weise. Zwei Joggerinnen bemerkten den Mann, welcher zuvor zweimal an den Frauen vorbeigelaufen war. Der Mann soll häufiger in dem Bereich unterwegs sein. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze kurze Laufjacke mit Kapuze und eine auffallend enge, ...

