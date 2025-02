Polizei Gütersloh

POL-GT: Osnabrücker Landstraße - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagmorgen (10.02., 07.15 Uhr) ereignete sich auf der Osnabrücker Landstraße ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Gütersloh nun Unfallzeugen sucht.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 28-jähriger Gütersloher auf einem E-Scooter den Geh- und Radweg der Osnabrücker Landstraße, aus Richtung B 61 kommend, in Richtung Avenwedde. In Höhe der Unterführungen zwischen der Carl-Zeiss-Straße und dem Hansmertenweg näherte sich von hinten, in gleiche Fahrtrichtung fahrend, ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi. Aus bisher ungeklärter Ursache verließ der Audi-Fahrer seine Fahrspur in Richtung Geh- und Radweg. Um eine Kollision zu verhindern, machte der E-Scooter-Fahrer ein Ausweichmanöver, verlor allerdings in der Folge die Kontrolle über seinen Roller und kam zu Sturz. Hierbei wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt unverändert fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen oder hat Hinweise auf den Fahrer des schwarzen Audis? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 02541 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell