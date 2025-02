Polizei Gütersloh

POL-GT: Transporteraufbrüche in Kaunitz

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - In der Nacht zu Montag (09.02., 21.45 Uhr - 10.02., 08.00 Uhr) wurden zwei Firmentransporter an der Straße Alter Schulhof aufgebrochen. In beiden Fällen schlugen die Täter Scheiben ein und suchten nach Werkzeugen. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

