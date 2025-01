Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Mehrfamilienhaus - Hinweise nach weiteren Beschädigungen erbeten

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (5. Januar) gegen 00.20 Uhr wurde im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße in Euskirchen eine Matratze von Unbekannten in Brand gesetzt.

Der Treppenabgang zum Keller sowie der Flurbereich im Erdgeschoss waren beim Eintreffen der Rettungskräfte komplett verraucht.

Die Hausbewohner konnten das Wohnhaus noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig verlassen.

Zwei Personen (18, 23) atmeten beim Verlassen des Gebäudes Rauchgase ein und wurden anschließend mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Hausbewohner konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Es wurde eine Strafanzeige wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Brandermittler der Polizei Euskirchen aufgenommen.

Außerdem prüft die Polizei Zusammenhänge zu Sachbeschädigungen durch Feuer in unterschiedlicher Art und Weise. Es handelt sich in den letzten Tagen vornehmlich um kleinere "Zündeleien" im Stadtgebiet Euskirchen.

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen hierzu nimmt die Polizei Euskirchen telefonisch unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell