POL-EU: 25-Jähriger mit Messer bedroht

Schleiden (ots) - Am Freitag (3. Januar) wollte eine 51-jährige Frau aus Schleiden ein Paket in einer Packstation in der Sleidanusstraße in Schleiden abgeben. Ein Mitarbeiter weigerte sich, das Paket anzunehmen, da es nicht ordnungsgemäß verpackt war. Daraufhin wollte die Frau die Packstation dennoch ohne das Paket verlassen. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Im ...

mehr