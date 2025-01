Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch endet in Polizeigewahrsam

Nettersheim-Zingsheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (5. Januar) um 2.55 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Gemeindeverwaltung an der Krausstraße in Nettersheim-Zingsheim.

Die Einbrecher waren nicht nur dreist, sondern offenbar auch technisch nicht besonders versiert. Zunächst wurde eine Eingangstür aufgehebelt und anschließend die Hauptsicherung der Stromleitung lahmgelegt.

Doch die Einbrecher hatten die Rechnung ohne die Technik gemacht.

Ein automatischer Handyalarm informierte prompt einen Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung über den Stromausfall. Dieser eilte sofort zum Rathaus.

Dort angekommen, traute er seinen Augen kaum: In den Räumen der Verwaltung traf der Mitarbeiter auf drei maskierte Einbrecher, die offensichtlich in größter Eile bereits mehrere Büroräume durchsucht hatten.

Doch die Reaktion der Täter war filmreif.

Kaum hatten sie den couragierten Mitarbeiter erblickt, ergriffen sie sofort die Flucht.

Allerdings nicht ohne peinlichen Zwischenfall: Auf dem Weg nach draußen versuchten sie, eine verschlossene Tür aufzubrechen, was natürlich misslang. Erst nach einigem Herumirren gelang die Flucht durch die offene Eingangstür.

Ein Mitarbeiter bemerkte daraufhin ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Rathauses und notierte sich das Kennzeichen.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte das verdächtige Fahrzeug wegen des zuvor notierten Kennzeichens schließlich von Polizeibeamten um 5.03 Uhr auf der Bundesstraße 205 bei Nettersheim-Marmagen angehalten werden.

Im Fahrzeug befanden sich vier Personen - alle aus Köln - im Alter von 39, 21, 21 und 15 Jahren.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten diverses Einbruchswerkzeug sowie mutmaßliches Diebesgut (Schlüssel, Tablet).

Der 39-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen.

Bei einem der 21-Jährigen wurde außerdem ein Messer aufgefunden. Das Messer wurde sichergestellt. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Eine entsprechende Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.

Alle Personen wurden vorläufig festgenommen und werden am heutigen Montag (6. Januar) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell