POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Vier Personen bei Unfall auf der B437 in Stadland leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Vier Personen wurden am Dienstag, 12. November 2024, gegen 12:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein 18-jähriger Mann aus Butjadingen befuhr mit einem Kleintransporter die Bundesstraße in Richtung Varel und wollte an der Kreuzung nach links in die Schweier Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 60-Jährigen aus Friesland, der die B437 in Gegenrichtung befuhr. Nach dieser Kollision prallte der Mercedes noch gegen den VW einer 56-Jährigen aus Stadland, die im Einmündungsbereich der Schweier Straße warten musste.

Vor Ort war ein Notarzt im Einsatz, der die verletzten Personen versorgte. Die Frau aus Stadland und die 61-jährige Beifahrerin im Auto des Friesländers wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Die beiden Männer klagten ebenfalls über Schmerzen, verzichteten aber zunächst auf eine weitere Behandlung. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von etwa 28.000 Euro. Nach der Bergung war zudem eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich, die durch ausgetretene Betriebsstoffe verdreckt war. Der Verkehr wurde bis ungefähr 15:00 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

