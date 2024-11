Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kontrolle der Polizei Nordenham zum Thema "Sichtbarkeit im Verkehr"

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 12. November 2024, hat die Polizei Nordenham an mehreren Standorten in der Stadt Fahrradkontrollen durchgeführt. Hintergrund der Aktion ist der Beginn der dunklen Jahreszeit, in der es häufig zu Verkehrsunfällen kommt, weil die beteiligten Personen oder Fahrzeuge nicht gesehen werden.

Ab 07:00 Uhr wurden in der Walther-Rathenau-Straße (An den Gateteichen), der Bahnhofstraße sowie der Martin-Pauls-Straße rund 100 Zweiräder kontrolliert. Im weiteren Verlauf des Tages fanden weitere Kontrollen in der Fußgängerzone statt.

Im Vergleich zur letztjährigen Kontrolle konnte eine positive Entwicklung erkannt werden: Wurden im Vorjahr noch mehr als 20 Prozent der kontrollierten Räder aufgrund eines nicht vorschriftsmäßigen Zustands bemängelt, war es diesmal lediglich jedes zehnte Rad. Bei festgestellten technischen Mängeln wurde den Betroffenen eine Mängelmeldung ausgehändigt. Werden die technischen Mängel behoben, wird auf die Erhebung eines Verwarngeldes verzichtet. Auffällig war, dass viele Radfahrer zwar über ein funktionierendes Licht verfügten, dies jedoch nicht einschalteten.

Gerade deshalb wurde in vielen Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern die Wichtigkeit eines verkehrssicheren Fahrrads besprochen. Sichtbarkeit bedeutet nämlich Sicherheit. Die Kontrollaktion stieß insgesamt auf durchweg positive Resonanz.

