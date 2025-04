Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle Bereich Osthessen

Fulda (ots)

Fulda - Am Samstag, (05.04.), kam es gegen 13:30 Uhr in der Leipziger Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 30-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem Pkw die Leipziger Straße stadteinwärts und beabsichtigte, nach links in die Steinauer Straße abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er sein Fahrzeug vor dem Abbiegevorgang anhalten. Ein ebenfalls 30-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Leipziger Straße in gleicher Richtung und bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende Pkw-Fahrer zum Abbiegen angesetzt hatte. Unmittelbar vor dem Abbiegevorgang setzte der Kleinkraftradfahrer zum Überholen an und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Pkw. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Zweiradfahrer und zog sich eine leichte Verletzung am Knie zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der von der Polizei auf mindestens 2.000 Euro geschätzt wird.

Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfallflucht in Bebra

Bebra. In der Zeit vom 04.04.2025, 15.30 Uhr bis 05.04.2025, 09.30 Uhr kam es in Bebra im Kirchweg, Höhe Hausnummer 11, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 55-jähriger Mann aus Bebra hatte seinen PKW VW Passat, Farbe blau in Bebra im Kirchweg ordnungsgemäß geparkt. Im Tatzeitraum fuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher gegen den linken, vorderen Kotflügel des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 2000 EUR. Hinweise an die Polizei in Rotenburg/F., unter 06623-9370 oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

PKW in Vollbrand - Parkplatz Nadelöhr gesperrt Ronshausen. Am Samstag, (05.04.), gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger polnischer Fahrzeugführer mit seinem PKW die BAB 4 aus Kirchheim kommend in Richtung Dresden. Kurz nach der Anschlussstelle Friedewald bemerkte der Fahrer Rauchentwicklung aus dem Motorraum seines Fahrzeuges. Daraufhin hielt er sein Fahrzeug auf dem Parkplatz Nadelöhr an. Nach kürzester Zeit stand der PKW in Vollbrand. Die Feuerwehr aus Bad Hersfeld wurde umgehenden alarmiert und traf nach kurzer Zeit am o.g. Parkplatz ein. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Als Brandursache wird nach jetzigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt im Motorraum angenommen. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Löscharbeiten wurde der Parkplatz voll gesperrt. Rückstau entstand nicht. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 50.000,- EUR geschätzt. Am Einsatzort war eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld und drei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Bad Hersfeld eingesetzt.

