Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

PKW nimmt Motorrad die Vorfahrt und flüchtet

BAD HERSFELD. Am Freitag, gegen 18:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Fahrerflucht. Ein 31-jähriger Bad Hersfelder befuhr mit seinem Motorrad die Dippelstraße, aus Richtung Bahnhofstraße kommend, in Richtung Wehneberger Straße, als ihm ein dunkler PKW Mercedes, welcher von der Straße An der Obergeis einbog, die Vorfahrt nahm. Der 31-Jährige konnte durch eine Gefahrenbremsung zwar noch einen Zusammenstoß verhindern, kam aber trotzdem zu Fall und verletzte sich leicht. Der Mercedes setzte die Fahrt unvermittelt in Richtung Wehneberger Straße fort. Der Motorradfahrer wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Der, an dem Motorrad entstandene, Sachschaden beziffert sich auf ca. 1.500 Euro. Die Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06621/932-0.

Sturz mit E-Scooter

BAD HERSFELD. Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Bad Hersfelder mit seinem E-Scooter die Frankfurter Straße stadtauswärts. Dabei blieb er in Höhe der Hausnummer 5 an einem Bordstein hängen, stürzte zu Boden und zog sich eine Kopfverletzung zu. Der 63-Jährige wurde zur weiteren Behandlung mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht. An seinem E-Scooter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Schaar

